'Cadı Kazanı' oyunu Bahçelievler'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Cadı Kazanı” oyununu Bahçelievler seyircisiyle buluşturuyor. Arthur Miller‘ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Cadı Kazanı” 26 Kasım Salı günü Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da seyirci karşısına çıkıyor.

İBB Şehir Tiyatroları 110. yıl etkinlikleri kapsamında Kasım ve Aralık aylarında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

Zehir 17 Aralık Sancaktepe Sahnesi Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi

Gidiş Dönüş Moskova (Retro) 17 Aralık Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

CADI KAZANI

Yıl 1692… ABD’de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için ‘liste’lerce insanları ölüme sürükleyen ‘insan’lar… İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan ‘baştakiler’ ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk… Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor.