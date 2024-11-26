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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Cadı Kazanı' oyunu Bahçelievler'de

        'Cadı Kazanı' oyunu Bahçelievler'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Arthur Miller'ın yazdığı, Yiğit Sertdemir'in yönettiği 'Cadı Kazanı' oyununu 26 Kasım'da (bugün) Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:41
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        'Cadı Kazanı' oyunu Bahçelievler'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Cadı Kazanı” oyununu Bahçelievler seyircisiyle buluşturuyor. Arthur Miller‘ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Cadı Kazanı” 26 Kasım Salı günü Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da seyirci karşısına çıkıyor.

        İBB Şehir Tiyatroları 110. yıl etkinlikleri kapsamında Kasım ve Aralık aylarında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

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        Fosforlu Cevriye 7 Aralık Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

        Uçurtmanın Kuyruğu 10 Aralık Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu

        Zehir 17 Aralık Sancaktepe Sahnesi Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi

        Gidiş Dönüş Moskova (Retro) 17 Aralık Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

        CADI KAZANI

        Yıl 1692… ABD’de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için ‘liste’lerce insanları ölüme sürükleyen ‘insan’lar… İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan ‘baştakiler’ ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk… Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor.

        Oyunda Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Seda Yılmaz, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Engin Akpınar, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım rol alıyor.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #cadı kazanı
        #tiyatro
        #OYUN
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