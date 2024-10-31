Cadılar Bayramı mesajları: Cadılar Bayramı hikayesi nedir, neden kutlanır?

CADILAR BAYRAMI MESAJLARI

Şeker mi şaka mı. Çok tatlısın ve buluşabilseydik harika olur. Cadılar Bayramı selamlar ve en mutlu Cadılar Bayramı için en iyi dileklerimle.

Bu Cadılar Bayramı'nda korkunç bir son diliyorum!

Şaka mı şeker mi! Kostümünü ben yaptım.

Günde bir balkabağı küçük hayaletleri uzak tutar.

Mutlu Cadılar Bayramı!

Bu Cadılar Bayramı'nda daha az şaka, daha çok ikram olsun.

Süpürgenizi park edin ve bir süre oturun!

Cadılar Bayramı'nda giyinmek için asla çok yaşlı değilsin ve büyülü bir Cadılar Bayramı gecesinde çıplak kalmak için asla çok yaşlı değilsin. Cadılar Bayramı'nda iyi eğlenceler dostum.

Penceremde bir balkabağı görürsen, o zaman Cadılar Bayramı olduğunu biliyorsun. Umarım seni gerçekten çığlık atan bir tür gün olur.