Cadılar Bayramı mesajları: Cadılar Bayramı hikayesi nedir, neden kutlanır?
Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Korku ve eğlence dolu bu özel gün, özellikle sonbaharın sonuna doğru düzenlenen etkinlikler ve kostümlü partilerle kutlanır. Peki Cadılar Bayramı hikayesi nedir, neden kutlanır?
ABD ve Avrupa ülkelerinin en popüler ve eğlenceli geleneklerinden biri olan Cadılar Bayramı, ülkemizde de gençler tarafından çeşitli organizasyonlarla kutlanıyor. Cadılar Bayramı mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. İşte Cadılar Bayramı hikayesi ve kutlama mesajları
CADILAR BAYRAMI MESAJLARI
Şeker mi şaka mı. Çok tatlısın ve buluşabilseydik harika olur. Cadılar Bayramı selamlar ve en mutlu Cadılar Bayramı için en iyi dileklerimle.
Bu Cadılar Bayramı'nda korkunç bir son diliyorum!
Şaka mı şeker mi! Kostümünü ben yaptım.
Günde bir balkabağı küçük hayaletleri uzak tutar.
Mutlu Cadılar Bayramı!
Bu Cadılar Bayramı'nda daha az şaka, daha çok ikram olsun.
Süpürgenizi park edin ve bir süre oturun!
Cadılar Bayramı'nda giyinmek için asla çok yaşlı değilsin ve büyülü bir Cadılar Bayramı gecesinde çıplak kalmak için asla çok yaşlı değilsin. Cadılar Bayramı'nda iyi eğlenceler dostum.
Penceremde bir balkabağı görürsen, o zaman Cadılar Bayramı olduğunu biliyorsun. Umarım seni gerçekten çığlık atan bir tür gün olur.
CADILAR BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ
Cadılar Bayramı'nın kökeni, 2.000 yıl öncesine dayanan antik Kelt festivali Samhain’e dayanır. Samhain, Keltler için hasat sezonunun bitişini ve karanlık, soğuk kış mevsiminin başlangıcını işaret ediyordu.
Keltler, bu geçiş döneminde ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanıyorlardı. Bu nedenle, rahipler gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmak için bu geceyi önemli bir fırsat olarak görürdü. Büyük ateşler yakılır, Kelt tanrılarına kurbanlar sunulur ve insanlar hayvan derilerinden yapılmış kostümler giyerdi.
M.S. 43'te Roma İmparatorluğu Kelt topraklarını fethettikten sonra, Samhain'e Roma'nın ölüleri anma günü olan Feralia ve meyve tanrıçası Pomona'nın onurlandırıldığı festival eklendi. Pomona'nın sembolü olan elma, günümüzde hala Cadılar Bayramı geleneklerinden biri olan “elma yakalama” oyununa ilham vermiştir.
TÜM AZİZLER GÜNÜ VE TÜM RUHLAR GÜNÜ
Papa Boniface IV, M.S. 609 yılında 13 Mayıs’ta tüm Hristiyan şehitlerini onurlandırmak için Tüm Şehitler Günü'nü başlattı. Ancak Papa 3. Gregory bu kutlamayı 1 Kasım’a taşıyarak tüm azizleri kapsayacak şekilde genişletti.
Tüm Azizler Günü ve onu izleyen 2 Kasım'daki Tüm Ruhlar Günü, Hristiyanlıkla Kelt geleneklerinin kaynaştığı yeni bir bayram haline geldi. Samhain'in yerini alan bu günler, büyük şenlik ateşleri, geçit törenleri ve azizler, melekler ve şeytanlar gibi kostümlerle kutlanıyordu.
Cadılar Bayramı, 31 Ekim akşamı, Tüm Azizler Günü'nden bir gün önce kutlanan "All Hallows Eve" olarak adlandırıldı ve zamanla "Halloween" adını aldı.
Kaynak: History