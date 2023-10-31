Cadılar Bayramı'nın bilinmeyen 6 ilginç özelliği
Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanan, korku ve doğaüstü temalı bir kutlama. Genellikle çocuklar tarafından kostümler giyilerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme toplanarak kutlanan Cadılar Bayramı'nın bilinmeyen birçok ilginç özelliği de vardır
4 BİN YILDAN BERİ KUTLANIYOR
Cadılar Bayramı, milattan önce 4000 yılından beri kutlanan bir bayramdır. Bu bayramın kökenleri, Kelt kültürüne dayanmaktadır.
DİN GÖREVLİLERİ GİBİ GİYİNMEK YASAK
ABD'nin bazı bölgelerinde 31 Ekim Cadılar Bayramı gecesi kamusal alanlarda herhangi bir inancın din görevlilerine benzer şekilde giyinmek yasaktır.
NEDEN BALKABAĞI KULLANILIR?
Cadılar Bayramı'nda balkabağından fener yapma geleneği cimri Jack isimli bir İskoç efsanesinden kaynaklanır. Cimri Jack bir gece, şeytanla bir anlaşma yapar. Şeytan, Jack'in ölmesine izin verir, ancak Jack'in ruhunu cehenneme götüremez. Bunun yerine, Jack'in ruhunu, içinde ateş yanan bir balkabağının içinde hapsederek cezalandırır.
Jack, cennete de cehenneme de kabul edilmez. Bu nedenle, Dünya'da dolaşarak insanları korkutmaya başlar. İnsanlar ise, Jack'in gazabından korunmak için balkabağı fenerleri yakarlar.
EN ÇOK MİCHAEL JACKSON DİNLENİYOR
Cadılar Bayramı'nda en çok dinlenen şarkı Michael Jackson'ın Thriller isimli parçasıdır.
ALMANYA'DA CADILAR BAYRAMI'NDA TÜM BIÇAKLAR SAKLANIR
Almanya'da Cadılar Bayramı'nda evlerdeki bütün bıçaklar saklanır. 31 Ekim Cadılar Bayramı gecesi ölen yakınlarının ruhları tarafından ziyaret edileceklerine inanan Almanlar, ruhların kazara bıçakların üzerinden geçerek kendilerine zarar vermemeleri için bütün bıçakları saklarlar.
CADILA BAYRAMI'NDA NEDEN MASKE TAKILIR?
Cadılar bayramında maske takma geleneği kötü ruhlardan korunmak için ortaya çıkarıldı. Modern günümüzden çok uzun zaman önce batılı insanlar Cadılar Bayramı'nda kötü ruhların dünyaya geleceğine ve bazı insanları yanlarında götüreceğine inanırlardı ve böylece ruhların gazaplarından korunabileceklerini düşünürlerdi. İşte bu yüzden Cadılar Bayramı'nda korkunç maskeler takılırdı.