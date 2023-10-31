Cadılar Bayramı'nın bilinmeyen 6 ilginç özelliği

Cadılar Bayramı, milattan önce 4000 yılından beri kutlanan bir bayramdır. Bu bayramın kökenleri, Kelt kültürüne dayanmaktadır.

ABD'nin bazı bölgelerinde 31 Ekim Cadılar Bayramı gecesi kamusal alanlarda herhangi bir inancın din görevlilerine benzer şekilde giyinmek yasaktır.

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NEDEN BALKABAĞI KULLANILIR?

Cadılar Bayramı'nda balkabağından fener yapma geleneği cimri Jack isimli bir İskoç efsanesinden kaynaklanır. Cimri Jack bir gece, şeytanla bir anlaşma yapar. Şeytan, Jack'in ölmesine izin verir, ancak Jack'in ruhunu cehenneme götüremez. Bunun yerine, Jack'in ruhunu, içinde ateş yanan bir balkabağının içinde hapsederek cezalandırır.

Jack, cennete de cehenneme de kabul edilmez. Bu nedenle, Dünya'da dolaşarak insanları korkutmaya başlar. İnsanlar ise, Jack'in gazabından korunmak için balkabağı fenerleri yakarlar.