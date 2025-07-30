Çağdaş Atan: Amacımız önce turu geçmek, sonra maçı kazanmak

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Bulgaristan ekibi Cherno More'yi ağırlayacakları maç öncesi konuştu.

Atan ile turuncu-lacivertli takımın Fildişi Sahilli oyuncusu Christopher Operi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ ÖNCE TURU GEÇMEK, SONRA MAÇI KAZANMAK" Cherno More'nin düzenli ve kompakt oynayan bir takım olduğunu belirten Çağdaş Atan, "Bu sezon yolumuzun sert olduğunu söyleyebilirim. İlk maç bunu gösterdi. Cherno More, sahada çabuk reaksiyon verebilen bir ekip. İlk maçı çok iyi oynadık. Organize ve çalıştığımız setlerden çok iyi hücumlar yakaladık. Skor biraz daha farklı olabilirdi. Aynı ciddiyetle ve konsantrasyonla maça başlamak istiyoruz. İlk maçın kilit noktalarından biri başlangıcımızdı. İlk 15 dakikada ev sahibi avantajını hissettirmedik. Çok önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız. Oyun kontrolünü elinde tutan ve kurallarını belirleyen bir Başakşehir izlettirmek istiyoruz. Amacımız önce turu geçmek, sonra da maçı kazanmak." ifadelerini kullandı. REKLAM

"ELEME AŞAMALARINI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ" Karşılaşmaya taraftarın ilgi göstermesini beklediğini aktaran 45 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'deki Özbekleri stada çekebilmek için iki Özbek oyuncu getirdik. Umarım onlar da aramıza katılırlar. Yarın iyi bir seyirci bekliyorum. Oyunun kalitesi seyirciyi çekmek açısından önemli. Bunu yapmaya çalışacağız. En iyi oyunumuzu sahaya koyacağız ki insanlar Başakşehir maçına gelsin. Bu sezon daha iyi durumdayız. Eleme aşamalarını çok ciddiye alıyoruz. Geçen sezon yaptığımız hataların farkındayız. Dar rotasyonda devam ettik ve bunun acılarını yaşadık. Hedefimiz UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına ve sonra da üst turlara çıkabilmek." şeklinde konuştu.

"FORVET ROTASYONU ANLAMINDA ELİM BOL" Çağdaş Atan, yeni transferler Eldor Shomurodov, Davie Selke ve Nuno Da Costa'dan çok memnun olduğunu belirterek, forvet bölgesinde güçlü olduklarını söyledi. Polonyalı santrfor Krzysztof Piątek'in Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmasının ardından 3 oyuncuyu kadroya katarak bu mevkiyi güçlendirdiklerini vurgulayan Atan, "Elimde çok iyi 3 santrfor var. Biraz başım ağrıyacak. Onlardan en iyi performansı almaya çalışacağız. Oyuncularımdan çok memnunum. Shomurodov'un kalitesi ve milli takım kariyeri bizi ona götüren unsurlardan bazıları. Da Costa da benim için çok değerli oyuncu. O da bazı sebeplerden futbolu geç sahiplenmiş bir futbolcu. Selke, 3 santrfordan biri olarak aşırı lüks. Böyle bir opsiyon gelince 'Hayır' dememiz mümkün değildi. Hamburg'da gol kralı olmuş ve Alman ekibini şampiyon yapmış bir oyuncu. Ondan da beklentimiz çok fazla. Forvet rotasyonu anlamında elim bol. Shomurodov yüzde 100'üne yaklaşıyor. Selke de eksiklerini kapatıyor. Zamanı geldiğinde yeterli süreyi alacaklar. Bu sezon 54-55 maç oynamışsak hedefimize ulaşmış sayılırız. Bu seneki hedeflerimiz gerçekten yüksek ve büyük." değerlendirmesinde bulundu.