        Çağdaş Atan: Kırmızı kart sonrası maç bitmiş oldu - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Kırmızı kart sonrası maç bitmiş oldu

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve Avrupa'ya veda eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, gördükleri kırmızı karttan sonra oyundan koptuklarını belirtti.

        Giriş: 28.08.2025 - 23:55 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:55
        "Kırmızı kart sonrası maç bitmiş oldu"
        İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi play-off turunda elendikleri Universitatea Craiova maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Çağdaş Atan, müsabakanın ardından Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "KIRMIZI KART SONRASI OYUN BİZİM İÇİN BİTMİŞ OLDU"

        Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını kaydeden Atan, "Rüya gibi bir başlangıç yaptık. Duran toptan attığımız golle müthiş başladık. Maçtan önce vurguladığımız 1'e 1 oyunlarda çok çabuk eksildik. Bu tarz ateşli ortamlarda bu sorunlar golle cezalandırılır. Zaten iki gol de böyle oldu. İkinci yarıda kırmızı karta kadar hamlelerimizle maçta üstünlük kurduk. Kırmızı kart sonrası oyun bizim için bitmiş oldu. Nuno Da Costa da oyuna girdikten sonra sakatlandı. Oyunu 9 kişi tamamlamak zorunda kaldık. Universitatea Craiova'yı tebrik ediyorum. Onlara UEFA Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Tekrar burada olmamız için lige dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Oyuna harika başladıklarını vurgulayan Atan, "Maç öncesinde ve antrenmanlarda oyuncularımın enerjisi yüksekti. Sonrasında savunmada yaptığımız hatalar turu geçmemizi imkansız kıldı." diye konuştu.

        Maçta seyirciyi çok beğendiğini dile getiren 45 yaşındaki teknik adam, "Harika bir seyirci vardı. Harika bir ortam oluşturdular. İkinci yarıda maçı çevirebilirdik ama maalesef golü bulamadık." şeklinde görüş belirtti.

