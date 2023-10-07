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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: "Maçı 3-0 da bitirebilirdik" - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: "Maçı 3-0 da bitirebilirdik"

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçı ile ilgili, "Konumlanmalarımız çok iyiydi. İyi hücumlar gerçekleştirdik. Maçı 3-0 da bitirebilirdik. Volkan da penaltı kurtararak rakibi oyuna ortak etmedi. İlk yarıdaki oyunu 70 dakikalara çıkarmayı hayal etmemiz gerekiyor. 70 dakikalara çıkarınca daha güvenli daha önceki gibi herkesin çekindiği Başakşehir'i oluşturabiliriz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 23:39 Güncelleme: 07.10.2023 - 23:39
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        "Maçı 3-0 da bitirebilirdik"
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep FK’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atana basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Atan, “Bizim için çok önemli maça çıktık. İlk 45 dakika oyuncularım çalıştığımız her şeyi sahada yerine getirdiler. İlk 45 dakika muazzam oynadık. Bütün baskıları kırıp ikinci golü bulduk ve golden önceki pozisyonda auttan çıktığımız pozisyonla golü bulduk. İlk yarı muazzam oynadık. İkinci yarı skoru korumanın etkisiyle biraz oyundan kopuş bekliyorduk. Oyuncularıma ‘savunma yapmamız gerekiyorsa dört dörtlük yapacağız. Hücum istiyorsak, topla oynayacaksak bunu dört dörtlük yapacağız’ dedik. İlk yarı topla oynamayı ikinci yarı ise savunmayı kusursuza yakın yaptık. Birbirimizi tanıma sürecindeyiz oyuncularım da bana yardımcı oluyorlar. Oyunculara uygun oyun formatı oluşturmaya çalışıyoruz. İstanbulspor maçında olduğu gibi iyi oyun çıktığını düşünüyorum. Konumlanmalarımız çok iyiydi. İyi hücumlar gerçekleştirdik. Maçı 3-0 da bitirebilirdik. Volkan da penaltı kurtararak rakibi oyuna ortak etmedi. İlk yarıdaki oyunu 70 dakikalara çıkarmayı hayal etmemiz gerekiyor. 70 dakikalara çıkarınca daha güvenli daha önceki gibi herkesin çekindiği Başakşehir’i oluşturabiliriz. 2 tane zor Galatasaray, Fenerbahçe maçı oynadık. Sıralamada altımıza almamız gereken rakiplerden 3 maçta 7 puan aldık. 3 gün dinlenme arasının ardından 2 hazırlık maçı oynayacağız. Hem oyun üzerine hem de birbirimizi tanıma üzerine çalışma vaktimiz olacak” şeklinde konuştu.

        “Milli takım arasından sonra tam kadro olacağız”

        Çağdaş Atan, takımda sakatlığı bulunan oyuncular hakkında bilgi vererek, “Serdar, Duarte ve Lima yoktu. Eksik kadroyla sahadaydık. Edgar ile Ömer Ali sakattı, iyileştiler bugün kadrodalardı. Az idman yaptıkları için kullanmayı düşünmedik. Muhammed ilk antrenmanda sakatlandı. 6 haftalık sürece ihtiyacı var. Duarte ve Lima’nın ufak sakatlıkları vardı. Risk etmek istediler ama uzun süre kaybetmemek adına tuttuk. Milli aradan sonra başlayacaklar. Serdar 2 maçta oynamayı denedi ama kasığında sertlik hissetti. Ba, bugün büyük fedakarlık yaptı ve kasık sakatlığı olmasına rağmen oynadı. Milli takım arasından sonra tam kadro olacağız” ifadelerine yer verdi.

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