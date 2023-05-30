Çağdaş sanata bahar CI Bloom ile geliyor

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Türkiye'deki çağdaş sanatın büyümesine odaklanan sanat fuarı CI Bloom ikinci edisyonuyla sanatseverlerle buluşuyor. CI Bloom, 31 Mayıs Ön İzleme ve 1-4 Haziran 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda kapılarını sanatseverlere açacak.

Baharın heyecanını sanatla bir araya getirecek CI Bloom, Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye ile Paribu ve LG OLED evo partnerliğinde gerçekleşecek. Fuarda 25 çağdaş sanat galerisi, 4 sanat inisiyatif ve 2 sanat kurumu yer alacak. 286 sanatçının 572 eserinin sergileneceği CI Bloom programında Contemporary Istanbul Vakfı’nın ve Borusan Contemporary’nin seçkisi de sergilenecek.

Son yaşanan felaketlerin etkilerine karşı sanatın devamının önemine her zaman inandıklarını ve bu amaçla sanat dünyasının tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli şunları söyledi: “Bu yıla özel LK Rumeli Salonu'na, yuvamıza döndük. 2022 ve 2023'te Türkiye'nin çağdaş sanat sahnesine katkıda bulunan yeni galerilerin sayısındaki artışı ve farklı Anadolu şehirlerinde ortaya çıkan genç galerileri ve inisiyatifleri ağırlayacağız. CI Bloom, bölgenin artan önemini ve canlılığını yansıtarak, çağdaş sanat profilinin belirlenmesi ve desteklenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Biz yıllardır Türk galerilerinin yurtdışı fuarlarına katılımı ve yurtdışına şube açmaları konusunda Türkiye’de İhricata destek amaçlı verilen uygulamaların içine girmesi için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu neticeyi alma esnasında CI Bloom’un aynı amaçla dünyadan Türk çağdaş sanatı görüp anlayıp keşfetmeleri için bir platform olarak kurduk. Bu amaçla hem yurtdışından koleksiyonerleri, küratörleri ve önde gelen yurtdışı basınını davet ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Türkiye'deki çağdaş sanatın canlı ve yenilikçi dünyasını öne çıkarmak ve uluslararası bir buluşma noktası olmaya devam edecektir. 2024 ve devamında Istanbul dünyada çok daha öne çıkan bir sanat ve kültür metropolü olma yolundadır. Türk çağdaş sanatının en güncel ve yeni çalışmalarına, projelerine yer veren CI Bloom'da birlikte yeniden baharı kutlayalım. Sizleri Türk çağdaş sanat ortamında yeniden buluşmaya davet ediyorum.”

CI Bloom’un Katılımcı Çağdaş Sanat Galerileri:

Ambidexter, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Düsseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M. Gallery, İstanbul; den art, Antalya; Dirimart, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Bosfor, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; KAIROS, İstanbul; Krank Art Gallery, İstanbul; Martch Art Project, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Simbart Projects, İstanbul; SODA, İstanbul; Taksim Sanat, İstanbul, x-ist, İstanbul; Zilberman, İstanbul, Berlin.

CI Bloom, bu yıl yeni 4 genç katılımcı galeri ve 4 yeni sanat inisiyatifinin temsil ettiği sanatçıları bir araya getirerek sektördeki çeşitliliği ve dinamiği arttırıyor. Bu yıl ilk kez CI Bloom’a katılacak yeni galeriler: den art, Antalya; Galeri Bosfor, İstanbul; KAIROS, İstanbul; Simbart Projects...

Yeni sanat inisiyatifleri ise;Darağaç Kolektif, İzmir; Ka, Ankara; KOLİ Art Space, İstanbul; sub...

CI Bloom 2023 Programında Öne Çıkanlar

Türk çağdaş sanat ailesinin tüm üyeleriyle gerçekleşecek CI Bloom, İstanbul’daki sanat profesyonellerinden oluşan Seçici Kurul tarafından davet edilen çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Bu yıl fuar genişletilmiş bir programla kâr amacı gütmeyen yaratıcı endüstriler için de bir buluşma noktası olmaya devam edecek. Bölgenin yeni nesil sanatçılarını ve sanat profesyonellerini bir araya getirecek fuarda özel projelere ve inisiyatif katılımlarına yer vererek, Türkiye sanat sektörünün gelişmesini ve çeşitlenmesini teşvik ediyor.

Contemporary Istanbul Vakfı, Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi sergisinde gösterime giren Uğur Acil’in Çöl Gülü Mixed Media (Monitör, Medya Oynatıcı) eserini sergileyecek. Esra Özkan küratörlüğünde gerçekleşen sergideki Augmented Reality (AR) destekli dijital sanat eseri, bir deve karakterinin kendi evreninde sembollerin içinde uyandığı anla başlıyor. Deve, sembolleri çözmeye çalışırken yeni bir evrenin içinde kendini tanımlamaya çalışır. Bu interaktif eser, izleyicileri sembollerin gücünü keşfetmeye ve evrenin anlamını sorgulamaya davet ediyor.

CI Photo, fotoğrafçılığa odaklanan sanatçıları ve galerileri bir araya getirerek, fotoğraf alanındaki ilgiyi keşfetme fırsatı sunmayı hedefleyen yeni bir fuar platform... Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda CI Photo Focus, çağdaş fotoğrafçılığın değişen dünyamızın özünü yakalama amacıyla merkezi sahneyi paylaşacak ve bir platform oluşturacak. Bu etkinlik, fotoğraf sanatına ve yeni keşiflere ilgi duyan herkes için heyecan verici bir deneyim sunacak.

CI Photo iş birliği kapsamında, Borusan Contemporary, ünlü fotoğrafçı Frank Thiel'in "Viedma #01" adlı eserini sanatseverlerle buluşturacak. Bu eser, fotoğrafçılığı güçlü bir sanatsal araç olarak desteklemek ve dikkat çekmek amacıyla CI Bloom'da sergilenecek. Ayrıca, Borusan Contemporary'nin özel davetiyle Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bir Artist Talk etkinliği de düzenlenecek.

İtalyan sanatçı Olivo Barbieri, "Site Specific" adını taşıyan projesi kapsamında 15 yıldır dünya metropollerinin ve megalopolislerin üzerinden helikopterle kuşbakışı fotoğraflar çekiyor. Barbieri, CI Bloom etkinliğindeki konuşmasında "Alps Geographies and People" (2012) ve "Capri" (2013) projelerine de değinecek.



CI Bloom, Rafael Yossef Herman’in Felix Taeda II adlı eseri CI Photo kapsamında sergileyecek.

Sanatçının pratiği, metafizik bir merak ve zaman-mekanın bir öğesi ve ana karakteri olarak ışığın araştırması ile karakterize edilir. Algılanamayan ve hayali kapsayarak, Herman'ın yeniden oluşturduğu gerçeklikler surrealist sınırları inceleyerek bizi günlük görüş alanının dışına taşır ve izleyiciyi karanlığın içinde göremediği şeyle, ışık kirliliğinin çevresel meydan okumasını hatırlatan bir görsel sözlük olarak yokluğu kullanarak etkiler.

CI Bloom Seçici Kurul üyeleri: Adnan Yerebakan (Sanatorium), Bahar Kızgut (Martch Art Project), Tankut Aykut (Öktem Aykut), Moiz Zilberman (Zilberman Gallery), Oktay Duran (Art On Istanbul), Hazer Özil (Dirimart), Ulaş Parkan, (Ambidexter), Yeşim Turanlı (Pi Artworks) tarafından belirlendi.



CI Bloom 2023 biletleri Mobilet’te! Mobilet'ten biletlere buradan uluşabilirsiniz.

CI Bloom hakkında daha fazla bilgi almak için wwww.contemporaryistanbul.com