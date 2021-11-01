Sanat Rüzgarı

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Türk Resim ve Heykel Sanatı tarihinin değerli sanatçıları, 4 - 7 Kasım arasında Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı'nda bir araya geliyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın üstlendiği 'Çağdaş Sanatımızın Göstergeleri'' sergisi Devrim Erbil, Ergin İnan, Hanefi Yeter, İbrahim Örs, Burçin Erdi ve Heykeltıraş Rahmi Aksungur'un eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan sanat ve antika fuarının sanat dünyası adına yeni kazanımlar oluşturacağını belirten Prof. Dr. Kıymet Giray, "Sanat fuarlarının devamlı bir şekilde olması, sanatımız ve ülkemiz adına yeni oluşumların ve projelerin bir araya gelmesini sağlıyor. Fuarda, Bodrum Belediyesi Art Project olarak sanatımıza iz bırakmış sanatçılarımız ve değerli eserleri ile yer alacağız. Koleksiyonerleri, sanat galerilerini ve antikayı bir araya getirecek organizasyonun ülkemiz adına da önemli katkılar sağlayacak" dedi.