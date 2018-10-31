Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey'e Emre Altuğ'suz kutlama

Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey 9 yaşına bastı. Şıkel, oğlunun yeni yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. Baba Emre Altuğ'un kutlamaya hasta olduğu için katılamadığı öğrenildi