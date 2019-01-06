Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi!

06.01.2019 - 10:07 | Güncelleme:

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, 40’ıncı yaşını önceki akşam Maslak'taki bir mekanda kutladı. Çağla Şıkel’i iki gün gecikmeli kutladığı doğum gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutlayan Çağla Şıkel, kutlama sonrası hızla mekan terk etti. Acelesi olduğunu belirten Şıkel, koşar adımlarla kendisini bekleyen aracına bindi

  • 1Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, manken ve sunucu Çağla Şıkel, 40’ıncı yaşını önceki akşam Maslak'taki bir mekanda kutladı. 

  • 2Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    2 Ocak doğumlu olan Çağla Şıkel’i iki gün gecikmeli kutladığı doğum gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. 

  • 3Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    Gece yarısına kadar süren kutlamaya Şıkel’in annesi Asuman Şıkel, Alişan-Busel Varol, Bengü-Selim Selimoğlu, İvana Sert ve Uğurkan Erez gibi isimler katıldı.

  • 4Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    "BUSE HİÇ YERİNDE DURMADI"

    Kutlamadan ayrılan ilk isimler Alişan ve hamile eşi Buse Varol oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, “Buse sanki hamile değilmiş gibi sürekli oynadı. Hiç yerinde durmadı” diyerek eşine takıldı. 

  • 5Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    "SİNAN MUTLAKA DÜĞÜN YAPMALI"

    Sürpriz bir şekilde yeni yıla evlenerek giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’yı tebrik eden Alişan, “Sinan’ın mutlaka düğün yapması lazım. O benim düğünüme geldi ama takı takmadı. 10 bin dolarlık şarkı hediye etti.” diye konuştu. Doğuma sayılı günler kalan Buse Varol ise doğumu Türkiye’de yapacağının belirtti.

  • 6Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    BENGÜ HAMİLE Mİ?

    Şarkıcı Bengü, gece sonunda eşi Belim Selimoğlu ile birlikte partiden ayrıldı. 

  • 7Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    Hamile olduğu konuşulan ve karnındaki şişlik dikkat çeken Bengü, bunun sorulması üzerine, “Şu an öyle bir şey yok. Olursa zaten söylerim. Çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz” diye konuştu.

  • 8Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    ÇAĞLA ŞIKEL HEDİYEYE BOĞULDU

    Yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutlayan Çağla Şıkel, kutlama sonrası hızla mekan terk etti. Acelesi olduğunu belirten Şıkel, koşar adımlarla kendisini bekleyen aracına bindi. 

  • 9Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    Yaklaşık 40 kişinin katıldığı doğum gününde Şıkel’e gelen hediye paketlerinin çokluğu 'maşallah' dedirtti.

  • 10Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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    Geceden kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

  • 11Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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  • 26Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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  • 27Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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  • 28Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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  • 30Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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  • 31Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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  • 32Çağla Şıkel'e sürpriz doğum günü partisi! - Magazin haberleri
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