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        Haberler Magazin Çağla Şıkel: Hesabını sormaya gidiyorum! - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: Hesabını sormaya gidiyorum!

        Çağla Şıkel, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde çocuklarınızdan hediye geldi mi?" sorusuna, esprili bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:37
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağla Şıkel, Etiler’de oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte görüntülendi.

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        Bir mağazada çocuklarıyla basketbol oynayan ünlü isim, ardından AVM turuna devam etti.

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        Çağla Şıkel, “14 Şubat Sevgililer Günü'nde çocuklarınızdan hediye geldi mi?” sorusuna; “Hayır gelmedi, şimdi onun hesabını sormaya gidiyorum" diyerek esprili bir cevap verdi.

        #çağla şıkel
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