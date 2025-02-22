Çağla Şıkel: Hesabını sormaya gidiyorum!
Çağla Şıkel, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde çocuklarınızdan hediye geldi mi?" sorusuna, esprili bir yanıt verdi
Giriş: 22.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:37
1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağla Şıkel, Etiler’de oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte görüntülendi.
2
Bir mağazada çocuklarıyla basketbol oynayan ünlü isim, ardından AVM turuna devam etti.
3
Çağla Şıkel, “14 Şubat Sevgililer Günü'nde çocuklarınızdan hediye geldi mi?” sorusuna; “Hayır gelmedi, şimdi onun hesabını sormaya gidiyorum" diyerek esprili bir cevap verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ