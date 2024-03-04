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        Haberler Magazin Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ bir arada - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ bir arada

        Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay, 12'nci yaşına bastı. Eski eşler, çocuklarının doğum günü için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:30
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        7 yıllık evliliklerini 2015'te noktalayan manken-sunucu Çağla Şıkel ve şarkıcı-oyuncu Emre Altuğ'un oğulları Uzay, 12 yaşına bastı.

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        Boşandıktan sonra dostluklarını sürdüren eski çift, dün oğullarının doğum gününe özel yaptıkları organizasyonda bir araya geldi.

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        Çağla Şıkel, eski eşi ve çocuğuyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

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        "İYİ Kİ VARSIN CANIMIN YARISI"

        Şıkel paylaşımına şu notu düştü: Bal yavrum, canım oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz... İyi ki varsın canımın yarısı...

        #emre altuğ
        #çağla şıkel
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