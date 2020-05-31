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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şıkel, pandemi sürecini şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile evde vakit geçirdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı maske takmayı ihmal etmeyen Şıkel, basın mensuplarının "Tatil planı yaptınız mı?" sorusuna, "Şu anda bir tatil planım yok. Öncelik çocukların okulu bitsin benim devam ediyor zaten" yanıtını verdi.

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