Çağla Şıkel: Sizin gibi adamlardan uzak duruyorum! - Magazin haberleri

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından, "Temmuz gelmiş, hadi bakalım" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

"TAŞ GİBİSİN, BU NASIL OLUYOR?"

Ünlü mankenin paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bir takipçisi Şıkel'e, "Taş gibisin maşallah. Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yaptı.

"SİZİN GİBİ ADAMLARDAN UZAK DURARAK..."

Gelen yoruma sinirlenen Şıkel, takipçisine "Sizin gibi adamlardan uzak durarak..." yanıtını verdi. Ünlü manken, takipçisine verdiği sert yanıtla gündeme geldi. Şıkel'in yanıtına takipçilerinden destek geldi. Takipçileri, Şıkel'e şu yorumları yaptı:

"YILIN KAPAĞI"

- Yılın kapağı bu olsa gerek!

- Kurşuna gerek yok, sözlerin var ya...

- Güzel olduğunuz kadar zekisiniz.

- Eşini ezen birine ne güzel cevap vermiş, helal olsun.

- Öyle ölmez abla, füze at.

- Ve Çağla Şıkel yargı dağıtıyor...