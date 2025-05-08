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        Haberler Magazin Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları ile bir araya geldi - Magazin haberleri

        Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları ile bir araya geldi

        Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Arthur Masuaku ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 23:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:32
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        Beşiktaş'ın futbolcuları ile bir araya geldi
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        Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Arthur Masuaku ile bir araya geldi. Bu buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ertuğrul, gönderisine; "Sana en iyi şansları diliyorum" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Çağlar Ertuğrul
        #Gedson Fernandes
        #Milot Rashica
        #Arthur Masuaku
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