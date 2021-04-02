"BARIŞMA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Öte yandan üç yıl birlikte olduğu Cem Belevi ile nikah masasına oturması beklenirken, sürpriz bir şekilde ayrılan Zehra Yılmaz, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuşmuştu.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin Belevi hakkındaki sorularına, "Ayrılık konusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu. Her iki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Barışma kesinlikle söz konusu olamaz. Bir kırgınlık yok, bir aldatma yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar" yanıtını vermişti.