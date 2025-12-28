Çağrı Şensoy: Güzel anılar biriktirdik

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kendisi gibi oyuncu olan eşi Buse Arslan ile katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Çağrı Şensoy, samimi açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında kızları Yaz'ı kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşayan Çağrı Şensoy, 2025'i; "Bizim için heyecan dolu bir yıldı. Kızımız dünyaya geldi, çalıştık, koşturduk ama çok güzel anılar biriktirdik" sözleriyle değerlendirdi.

Projelerin devam ettiğini belirten Çağrı Şensoy, yedi yıldır yer aldığı dizide yoluna devam ettiğini, Buse Arslan’ın ise yeni bir projeye hazırlandığını açıkladı.