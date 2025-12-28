Habertürk
Habertürk
        Çağrı Şensoy: Güzel anılar biriktirdik

        Çağrı Şensoy: Güzel anılar biriktirdik

        Eşi Buse Arslan ile mayıs ayında kızları Yaz'ı kucaklarına alan Çağrı Şensoy, 2025'in en güzel anın kızlarına kavuşmak olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:10
        "Güzel anılar biriktirdik"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kendisi gibi oyuncu olan eşi Buse Arslan ile katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Çağrı Şensoy, samimi açıklamalarda bulundu.

        Mayıs ayında kızları Yaz'ı kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşayan Çağrı Şensoy, 2025'i; "Bizim için heyecan dolu bir yıldı. Kızımız dünyaya geldi, çalıştık, koşturduk ama çok güzel anılar biriktirdik" sözleriyle değerlendirdi.

        Projelerin devam ettiğini belirten Çağrı Şensoy, yedi yıldır yer aldığı dizide yoluna devam ettiğini, Buse Arslan’ın ise yeni bir projeye hazırlandığını açıkladı.

        Adresi Olmayan Ev sinemada, Müfettişler sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Adresi Olmayan Ev sinemada, Müfettişler sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

