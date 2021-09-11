20'nci yılı kutlandı 0:00 / 0:00

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'Cahil Periler'in 20'nci yılı Venedik'te düzenlenen 'Teknede Sinema' etkinliğiyle kutlandı. Kutlamaya filmin yönetmeni Ferzan Özpetek, başrol oyuncusu Serra Yılmaz ve filmle aynı adı taşıyan dizinin oyuncuları Ambra Angiolini ve Cristiana Capotondi katıldı.

Etkinlik kapsamında bugünkü sinema dünyası ile birkaç yıl önceki arasındaki farklar üzerine zengin bir fikir alışverişi de yapılırken, filmler ilgili merak edilen konular, sahne arkasından bilinmeyenler ve ilham verici başka birçok ayrıntı da etkileyici bir zeminde paylaşıldı.