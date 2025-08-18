Çakal, sahneye UFO ile indi

Çakal sahne adlı Emirhan Çakal, Yenikapı'da sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Çakal; "110 kişilik bir ekiple dans şovumuz olacak. 2030’dan geliyorum, sahneyi 2050’ye taşıyacağım. Tek amacımız herkesi eğlendirmek. Z kuşağına ait bir genç tarafından böyle bir prodüksiyon yapılabildiğini göstermek benim için büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının da konseri izlemeye geldiğini gururla dile getiren Çakal; "Ailelerimiz de burada, bugün sahnemizi izleyecekler" dedi.

Çakal, daha sonra sahneye UFO görünümlü özel tasarlanmış vinçle gökyüzünden süzülerek konser alanına indi.