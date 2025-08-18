Çakal, sahneye UFO ile indi
Yenikapı'da sevenleriyle bir araya gelen rapçi Çakal, sahneye UFO görünümlü özel tasarlanmış vinçle indi
Çakal sahne adlı Emirhan Çakal, Yenikapı'da sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Çakal; "110 kişilik bir ekiple dans şovumuz olacak. 2030’dan geliyorum, sahneyi 2050’ye taşıyacağım. Tek amacımız herkesi eğlendirmek. Z kuşağına ait bir genç tarafından böyle bir prodüksiyon yapılabildiğini göstermek benim için büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.
Anne ve babasının da konseri izlemeye geldiğini gururla dile getiren Çakal; "Ailelerimiz de burada, bugün sahnemizi izleyecekler" dedi.
Çakal, daha sonra sahneye UFO görünümlü özel tasarlanmış vinçle gökyüzünden süzülerek konser alanına indi.