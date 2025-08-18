Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Çakal, sahneye UFO ile indi

        Çakal, sahneye UFO ile indi

        Yenikapı'da sevenleriyle bir araya gelen rapçi Çakal, sahneye UFO görünümlü özel tasarlanmış vinçle indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 10:06 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahneye UFO ile indi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çakal sahne adlı Emirhan Çakal, Yenikapı'da sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Çakal; "110 kişilik bir ekiple dans şovumuz olacak. 2030’dan geliyorum, sahneyi 2050’ye taşıyacağım. Tek amacımız herkesi eğlendirmek. Z kuşağına ait bir genç tarafından böyle bir prodüksiyon yapılabildiğini göstermek benim için büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

        Anne ve babasının da konseri izlemeye geldiğini gururla dile getiren Çakal; "Ailelerimiz de burada, bugün sahnemizi izleyecekler" dedi.

        Çakal, daha sonra sahneye UFO görünümlü özel tasarlanmış vinçle gökyüzünden süzülerek konser alanına indi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çakal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        "Beşiktaş güven vermedi"
        "Beşiktaş güven vermedi"
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup