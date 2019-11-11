Çakallı menemeni nasıl yapılır? Samsun yöresine ait olan çakallı menemeni sadece yumurtanın sarısıyla yapılıp damaklarda enfes tat bırakıyor. Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olan menemen kardeşi birde Samsunlular gibi yapalım bakalım nasıl olacak.
Çakallı Menemeni Malzemeler:
- 5 adet salkım domates
- 1 adet yeşil biber
- 3 adet yumurtanın sarısı
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- yarım su bardağı kaşar rendesi
- Pul biber
- Karabiber
- Tuz
Çakallı Menemeni Yapılışı:
- Menemeni yapmak için bir alüminyum tavanız olursa daha lezzetli olur.
- Tereyağını ilk önce içerisinde eritin.
- İnce bir şekilde doğradığınız biberleri tavanın içerisine atıp kavurun.
- Kabuklarını soyarak domatesleri iri bir şekilde doğrayın.
- Tavanın içerisine atıp yumuşayınca çatalla ezin.
- Tam anlamıyla pişene kadar ezin çatalla.
- Pişmiş olan domateslere karabiber ve pul biberi ekleyin.
- Kaşar peyniri ve çırpılmış yumurtayı tavaya ekleyin.
- Peynirler eriyip yumurta pişene kadar menemeni pişin.
- Tuzunu da ilave edip turşu eşliğinde servis edebilirsiniz.
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