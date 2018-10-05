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Eşini kaybettikten sonra pırlanta saplantısı olmuş
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Çaldığı pırlantayı yutan turistin anlattıkları şaşırttı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist İan Camppel'ın (54) müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2.5 kıratlık ve 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğün hastanede doğal yollardan çıkması için bekleyiş sürüyor. Camppel'ın polislere, ülkesinde göle düşen otomobildeki eşinin cesedinin günler sonra çıkartıldığında parmağında pırlanta yüzüğünün bulunmadığı belirtip, bu yüzden pırlanta yüzüklere karşı bir saplantısı olduğunu söylediği öğrenildi.

05.10.2018 - 11:27 | Güncelleme: DHA

İrlandalı turist İan Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'e, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. DHA'nın haberine göre, tezgahtar Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi.

İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolunun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu farkedip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı.

Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemi ile yüzüğün çıkartılması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verilen Camppel'ın, hastanede bahçesinde polis eşliğinde, sık sık yürütülüp, koşması da sağlanıyor. Camppel, hastane bahçesinde koşarken rahat tavırlarıyla dikkati çekti, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Komandolar gibi, bombayım diyerek, ellerini havaya kaldırırak, selam verdi.

KALDIĞI OTEL ODASINDA POLİS ARAMA YAPTI

Bekleyiş sürerken polis, dün (perşembe) akşam üzeri Camppel'ın kaldığı Cumhuriyet Caddesi'ndeki otel odasında arama yaptı. Aramada Camppel'ın ülkesinden getirdiği pırlanta dergisi ve broşürü ile odadaki kasada 3 bin euro para ve otelin altındaki kuyumcudan satın aldığı belirlenen 175 dolar değerinde bir saat bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, Camppel'ın otelin bulunduğu bölgedeki ana cadde üzerindeki dolaşıp, kuyumcuların vitrinlerine baktığını da tespit etti.

EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA PIRLANTA SAPLANTISI OLUŞMUŞ

Polis, daha sonra İrlandalı turist ile tercüman eşliğinde hastanede ön görüşme yaptı. Görüşmede Camppel'ın bu defa, pırlanta yüzüğü yuttuğunu itiraf ettiği öğrenildi. Camppel'ın polislere yaşam öyküsünü, "12 yıldır Marmaris'e bir hafta süreyle tatile geliyorum. İrlanda'da 7 yıl önce iş kazası geçirdiğim için malulen emekli oldum. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören eşimi İrlanda'da trafik kazasında kaybettim. Eşimin göle düşen araçtan cesedi günler sonra çıkartılabildi. Eşimin cesedi çıkartıldığında parmağındaki pırlanta nikah yüzüğü yoktu ve tüm aramalara rağmen de bulunamadı. Pırlanta saptantım da buradan geliyor. Kuyumcuların önünden geçerken aklıma hep eşim geliyor. Bu nedenle vitrinlere bakmadan geçemiyorum. Özellikle kıratı yüksek olan pırlantlara istem dışı ilgi duyuyorum. Pırlanta gördüğümde eşimin siması gözümün önüne geliyor" diyerek anlattığı belirtildi.

İRLANDA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BİLGİ VERİLDİ

İrlanda Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile irtibata geçen polis, gelişmeler hakkında bilgi vererek, Camppel'ın hırsızlık olayını kabul ettiği ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildiği, gözaltında olduğu bildirildi.



SAVCILIK CERRAHİ MÜDAHALEYİ SORDU

Öte yandan dışkılama yöntemi ile 22 saat boyunca yüzüğün çıkmaması üzerine nöbetçi savcılık, hastane görevlilerinden cerrahi bir müdahalede bulunulup, bulunamayacağı konusunda bilgi istedi. Doktorlar, İrlandalı turistin yuttuğu yüzüğün kalın bağırsağından anüsüne ulaşmasına 13.5 santim kaldığını, çekilecek filmler sonrasında cerrahi yöntem uygulanabileceğini bildirdi. Öte yandan yorgun düşen Camppel'ın hastanede üç polis gözetiminde odasına çekilip, uyuduğu öğrenildi.



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