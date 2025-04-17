California Valisi, Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama yetkisine karşı dava açılacağını duyurdu

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Çin, Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı gümrük tarifelerine karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Vali Newsom'ın Ofisi, Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili Kuzey California Bölge Mahkemesi'nde başlatılacak hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı.

California Valisi Gavin Newsom

Açıklamada, Trump'ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Bu tarifelerin yürürlüğe geçmesi için kongre onayı gerektiği kaydedilen açıklamada, dava kapsamında mahkemeden tarifelerin durdurulması için acil tedbir talep edileceği belirtildi.

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Konuya ilişkin açıklamada bulunan Newsom, tarifelerin IEEPA kapsamında değerlendirilemeyeceğini aktarırken, Trump'ın tarifelerinin California'daki ailelerin, işletmelerin ve eyaletin ekonomisi üzerinde "yıkıcı etki yarattığını" vurguladı.