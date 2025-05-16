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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çalıntı araçla drift atarken yakalandılar | Son dakika haberleri

        Çorum'da 4 genç çalıntı araçla drift atarken yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan 4 genç, polisin kovalamacasıyla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:14
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        Çalıntı araçla drift atarken yakalandılar
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        Çorum'da Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içerisinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E.'nin (16) bulunduğu otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ankara Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Çorum Caddesi'nde durduruldu.

        Araç içerisinde bulunan 4 genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde otomobilin düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığı belirlendi. Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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