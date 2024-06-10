Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Çalışan annelere 325 euro destek detayları nedir, kimlere verilecek? Çalışan annelere 325 euro destek başvuru tarihi ve başvuru ekranı

        SGK'dan çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeyecek! Başvurular devam ediyor

        SGK ve AB'nin beraber yürüttüğü kadın istihdamına yönelik projede, 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadına, 12 ay süre boyunca 325 euro ödeme yapılacak. Şu ana kadar 15 binden fazla başvuru alınan projenin ilk ödemeleri Ağustos ayında başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 08:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak başlatılan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvuruları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SGK olarak özellikle kadınların istihdam sürecine katılmaları noktasında gerekli destekleri ve çalışmaları planlıyoruz. Yakın zamanda da bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma hayatında kadınları istihdamda tutan ve koruyan politika ve hizmetlere ağırlık veriyoruz." dedi. İşte, SGK 325 eurodesteğinin tüm detayları...

        2

        SGK 12 AY BOYUNCA ANNELERE 325 EURO DESTEK VERECEK

        AB'nin finansman desteği sağladığı 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)' kapsamında 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

        3

        325 EURO'LUK SGK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

        Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. Bu illerde yaşayan, 0 – 24 yaş arası çocuğu olup çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcı çalıştıranlar ve kendisi de bir işverene bağlı çalışanlar başvuru yapabilecekler. Sadece tam zamanlı çalışanlar değil, yarı zamanlı çalışan anneler de destekten faydalanabilecek.

        Çalışan anneler bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 12 ay boyunca yararlanabilecek.

        Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

        4

        ANNEDE ARANAN ŞARTLAR

        Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:

        Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması.

        Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek.

        Çocukla aynı evde ikâmet etmek.

        Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi.

        En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak.

        Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı.

        Proje döneminde analık izninde olunmamalı.

        Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde ödenmeli (Yarı zamanlı çalışanlar için asgari ücretin yarısı).

        Yarı zamanlı çalışanların ayda en az 10 gün sigortalı çalışması gerekiyor.

        5

        BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR

        Ek 9’uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan kadın olmak.

        18 yaşından büyük olmak.

        Anne ve çocuk ile aynı ilde ikâmet etmek.

        Yabancı ise Türkiye’de çalışma izni olmak.

        Anne ve baba ile birinci dereceden akrabalık bağı olmamak.

        Aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmamak.

        0 – 36 ay çocuk bakımıyla ilgili İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

        6

        ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ NE KADAR?

        Proje kapsamında tam zamanlı çalışan annelere aylık 325 Euro destek sağlanacak. Bekâr anneler ile özel gereksinimli çocuğu olan tam zamanlı çalışan anneler 375 Euro destek alacak. Yarı zamanlı çalışan annelere ise sırasıyla 162,50 ve 212,50 Euro tutarında destek verilecek.

        7

        ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Projeye başvuru tarihi olarak net bir gün verilmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların Temmuz ayına kadar devam edeceğini, Ağustos ayında ödemelerin başlayacağını duyurdu.

        8

        SGK ANNE VE BAKICI DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI

        SGK 325 euro destek ödemesi 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Projeye il bazında ayrılan kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak.

        SGK 325 EURO DESTEĞİNA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması