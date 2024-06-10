SGK'dan çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeyecek! Başvurular devam ediyor
SGK ve AB'nin beraber yürüttüğü kadın istihdamına yönelik projede, 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadına, 12 ay süre boyunca 325 euro ödeme yapılacak. Şu ana kadar 15 binden fazla başvuru alınan projenin ilk ödemeleri Ağustos ayında başlayacak.
Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak başlatılan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvuruları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SGK olarak özellikle kadınların istihdam sürecine katılmaları noktasında gerekli destekleri ve çalışmaları planlıyoruz. Yakın zamanda da bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma hayatında kadınları istihdamda tutan ve koruyan politika ve hizmetlere ağırlık veriyoruz." dedi. İşte, SGK 325 eurodesteğinin tüm detayları...
SGK 12 AY BOYUNCA ANNELERE 325 EURO DESTEK VERECEK
AB'nin finansman desteği sağladığı 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)' kapsamında 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.
325 EURO'LUK SGK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. Bu illerde yaşayan, 0 – 24 yaş arası çocuğu olup çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcı çalıştıranlar ve kendisi de bir işverene bağlı çalışanlar başvuru yapabilecekler. Sadece tam zamanlı çalışanlar değil, yarı zamanlı çalışan anneler de destekten faydalanabilecek.
Çalışan anneler bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 12 ay boyunca yararlanabilecek.
Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.
ANNEDE ARANAN ŞARTLAR
Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:
Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek.
Çocukla aynı evde ikâmet etmek.
Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi.
En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak.
Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı.
Proje döneminde analık izninde olunmamalı.
Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde ödenmeli (Yarı zamanlı çalışanlar için asgari ücretin yarısı).
Yarı zamanlı çalışanların ayda en az 10 gün sigortalı çalışması gerekiyor.
BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR
Ek 9’uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan kadın olmak.
18 yaşından büyük olmak.
Anne ve çocuk ile aynı ilde ikâmet etmek.
Yabancı ise Türkiye’de çalışma izni olmak.
Anne ve baba ile birinci dereceden akrabalık bağı olmamak.
Aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmamak.
0 – 36 ay çocuk bakımıyla ilgili İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ NE KADAR?
Proje kapsamında tam zamanlı çalışan annelere aylık 325 Euro destek sağlanacak. Bekâr anneler ile özel gereksinimli çocuğu olan tam zamanlı çalışan anneler 375 Euro destek alacak. Yarı zamanlı çalışan annelere ise sırasıyla 162,50 ve 212,50 Euro tutarında destek verilecek.
ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Projeye başvuru tarihi olarak net bir gün verilmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların Temmuz ayına kadar devam edeceğini, Ağustos ayında ödemelerin başlayacağını duyurdu.
SGK ANNE VE BAKICI DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI
SGK 325 euro destek ödemesi 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Projeye il bazında ayrılan kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak.