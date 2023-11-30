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        Haberler Gündem ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

        Meclis'e geliyor! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan ve çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye emeklilerin de ikramiyeden yararlanacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yapılan bu açıklama, "Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yattı mı, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2023 çalışan emeklilere ikramiye ödemlerinin yapılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 19:34 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:34
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        Çalışmayan emeklilere ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre 11-12-13-14 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Yaşanan bu gelişme sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yattı mı, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İkramiye ödemesinden yararlanamayan çalışan emekliler için söz konusu düzenlemenin kısa süre içersinde Meclis'e sunulup yasalaşması bekleniyor. İşte emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

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        ÇALIŞAN EMEKLİLER KAPSAM DIŞINDA BIRAKLMIŞTI

        Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

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        ÇKS KAYITLI ÇİFTÇİLERE KAPSAM DIŞINDAYDI

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanamadı.

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        ÇALIŞAN EMEKLİ DE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıkladı.

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        "EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

        Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun.

        Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

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        "4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

        Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

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        MECLİS'E GELİYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi 28 Kasım'da TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

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        ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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