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HaberlerGündemÇalışma İzin Belgesi nasıl alınır? Çalışma İzin Belgesi nereden alınır, nasıl başvurulur? E-Devlet Çalışma İzi
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Çalışma İzin Belgesi nasıl alınır? Çalışma İzin Belgesi nereden alınır, nasıl başvurulur? E-Devlet Çalışma İzin Belgesi alma

Tüm vatandaşlarımızın tabii olduğu tam kapanma gün itibariyle başladı. Tam kapanma sırasında çalışmaya devam edecek vatandaşlar ise Çalışma İzin Belgesi ile ilgili aramalar yapıyor. Peki Çalışma İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte E-Devlet Çalışma İzin Belgesi alma ekranı...

Çalışma İzin Belgesi nasıl alınır? Çalışma İzin Belgesi nereden alınır, nasıl başvurulur? E-Devlet Çalışma İzi

Çalışma izin belgesi nerden, nasıl alınır? Sorusu merak ediliyor. Tam kapanma kapsamında işe gitmek zorunda olan vatandaşlar 'Çalışma izin belgesi e-devletten nasıl alınır?' Sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çalışma izin belgesinin e-Devlet üzerinden veya iş yerinden alınabileceğini açıkladı. Peki, Çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet çalışma izin belgesi sorgulama...

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Bakan Süleyman Soylu, tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak." dedi.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SORGULAMA

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

* E devlet sistemine giriş yapınız.

* Arama boşluğu kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazınız.

* Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıklayarak PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İŞ YERİNDEN DE ALINABİLECEK

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı;

"Diyelim ki alınamadı, onu da yarın tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

Daha önce muafiyet belgesi olanların bunu bir "serbest dolaşım belgesi" gibi kullandığı, şehir içinde istediği gibi dolaştığının anımsatılması üzerine Soylu, asla böyle olamayacağının altını çizdi.

Bakan Soylu, "Dün iki ayrı toplantı yaptık. Tüm kuralları kolluk birimlerimizle, valilerimizle, kaymakamlarımızla ele aldık. Bu kuralları harfi harfine 17 gün uygulayacağız." dedi.

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