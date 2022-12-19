Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret zammı açıklaması! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını daha önce dile getirdiğini hatırlattı.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.

Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum."