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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL oldu (2023 Temmuz brüt ve net asgari ücret ne kadar oldu?)
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Asgari ücret belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL oldu (2023 Temmuz brüt ve net asgari ücret ne kadar oldu?)
HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.

Bakan Işıkhan "Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir şeydir. Bugünkü açıklama çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için yapılan bir ara zamdır" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise şunları söyledi:

"13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yıl sonunu beklemeden ara dönem artışı konusunda bir mutabakat vardı. Bu da bir özveridir. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami bir gayret gösterdik ve dengeli bir rakam için çalıştık. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama evet demenin memnuniyeti içerisindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması önemliydi."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

482 DOLARA ÇIKTI

Seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin asgari ücreti 500 dolara yükseltmek istediklerini belirtmişti. TİSK Başkanı Akkol ise dolar değil TL bazında konuşulması gerektiğini ifade etmişti.

Bugünkü zamla beraber asgari ücret 360 dolardan 482 dolara çıktı.

8.506 liralık asgari ücretin ilk geçerli olduğu tarihte asgari ücret dolar bazında 453 dolar seviyesindeydi. Böylece ocak ayına göre dolar bazında yüzde 6.4 zam yapılmış oldu.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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