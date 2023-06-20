Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz’daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.
Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3.406 TL artarak 10.008 TL’den 13.414 TL’ye, net asgari ücret ise 2.895 TL artarak 8.507 TL’den 11.402 TL’ye yükseldi.
Brüt asgari ücretten işçi payı olarak 1.878 TL sigorta primi, 134 TL de işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren payı olarak ise 2.079 TL sigorta primi, 268 TL de işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak.
Böylece 11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL’ye yükselecek. İşverenin maliyeti 4.002 TL artacak.
|Asgari ücret ne oldu?
|Birim: TL
|2022 Ocak
|2022 Temmuz
|2023 Ocak
|2023 Temmuz
|Değişim
|Brüt asgari ücret
|5,004
|6,471
|10,008
|13,414
|3,406
|SGK primi işçi payı
|701
|906
|1,401
|1,878
|477
|İşsizlik sigortası primi işçi payı
|50
|65
|100
|134
|34
|Net asgari ücret
|4,253
|5,500
|8,507
|11,402
|2,895
|SGK primi işveren payı
|776
|1,003
|1,551
|2,079
|528
|İşsizlik sigortası primi işveren payı
|100
|129
|200
|268
|68
|İşverene maliyet
|5,880
|7,603
|11,759
|15,761
|4,002
|Ocak ayına göre artış oranı (%)
|34.02
|Temmuz 2022'ye göre artış oranı (%)
|107.29
Asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34.02, geçen yılın temmuz ayına göre ise yüzde 107.29 oranında arttı.
Ocak-haziran döneminde 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yılın geri kalanında 500 liraya çıkacak.
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