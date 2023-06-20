GSS prim tutarı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz’daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3.406 TL artarak 10.008 TL’den 13.414 TL’ye, net asgari ücret ise 2.895 TL artarak 8.507 TL’den 11.402 TL’ye yükseldi.

Brüt asgari ücretten işçi payı olarak 1.878 TL sigorta primi, 134 TL de işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren payı olarak ise 2.079 TL sigorta primi, 268 TL de işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak.

Böylece 11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL’ye yükselecek. İşverenin maliyeti 4.002 TL artacak.

Asgari ücret ne oldu? Birim: TL 2022 Ocak 2022 Temmuz 2023 Ocak 2023 Temmuz Değişim Brüt asgari ücret 5,004 6,471 10,008 13,414 3,406 SGK primi işçi payı 701 906 1,401 1,878 477 İşsizlik sigortası primi işçi payı 50 65 100 134 34 Net asgari ücret 4,253 5,500 8,507 11,402 2,895 SGK primi işveren payı 776 1,003 1,551 2,079 528 İşsizlik sigortası primi işveren payı 100 129 200 268 68 İşverene maliyet 5,880 7,603 11,759 15,761 4,002 Ocak ayına göre artış oranı (%) 34.02 Temmuz 2022'ye göre artış oranı (%) 107.29

Asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34.02, geçen yılın temmuz ayına göre ise yüzde 107.29 oranında arttı.

Ocak-haziran döneminde 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yılın geri kalanında 500 liraya çıkacak.