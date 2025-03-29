Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan bayram mesajı

Işıkhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz milletin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bu mübarek günlerin, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki herkesin ve insanlığın felaha erişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar ve mübarek aylar bizi, özümüzdeki kadim kodlara döndüren, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren müstesna dönemlerdir. Bu rahmet ikliminin ruhuna yaraşır şekilde bizler de Ramazan-ı Şerif boyunca, ülkemizi bir baştan bir başa dolaşıp iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarımızla hemhal olduk. Bu vesileyle, tam bağımsız Türkiye yolunda yerli ve milli kalkınmamızın emektarları olarak gördüğümüz, işçimiz, işverenimiz, memurumuz, emeklimiz, yatırımcımız ve girişimcimizle bir araya gelerek, Türkiye Yüzyılı'nı el birliğiyle inşa etme kararlılığımızı yineledik."

"ZULÜMLERİN BİR AN ÖNCE SON BULMASINI DİLİYORUM"

Işıkhan, yatırım, üretim ve istihdam ekseninde istikrarla yürütülen kalkınma politikalarını; yüksek standartlara sahip sosyal güvenlik hizmetleri, nitelikli iş gücü ve hedeflenen istihdam rakamlarıyla desteklemeye, yediden yetmişe tüm nüfusun refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.