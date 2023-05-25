Çalıştığı iş yerinde silahla öldürüldü

Samsun'da, iddiaya göre kız meselesinden çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ç.K. (28), kız meselesi yüzünden daha önce tartıştığı Hüseyin Erdoğan'ın (32) çalıştığı jant dükkanına gitti.
Ç.K., belinden tabancayı çıkartıp Erdoğan'ı vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Ç.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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