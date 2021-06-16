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HaberlerTelevizyonCam Tavanlar 2. bölüm tanıtım: Leyla ile Cem arasında savaş başlıyor!
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Leyla ile Cem arasında savaş başlıyor!

Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi 'Cam Tavanlar', bu akşam 2. bölümüyle ekrana gelecek. Asude'den koparılan Leyla direnmeye karar verdi. Şimdi her şeye sıfırdan başlama zamanı… Ama bu hiç de kolay olmayacak. Üstelik karşısında dişli bir rakip var artık: Cem…

Cam Tavanlar 2. bölüm tanıtım: Leyla ile Cem arasında savaş başlıyor!
Leyla ile Cem arasında savaş başlıyor!
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka’yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

Savaş Başlasın!

'Cam Tavanlar' bu akşam 2. bölümüyle ekrana gelecek. Asude’den koparılan Leyla direnmeye karar verdi. Şimdi her şeye sıfırdan başlama zamanı… Ama bu hiç de kolay olmayacak. Üstelik karşısında dişli bir rakip var artık: Cem…

Leyla’nın ansızın çıktığı bir seyahat, Cem için tehlike çanlarının çalması demek… Cem, Leyla’nın peşinden yollara düşüyor ve ikili, Anadolu’nun bereketli topraklarında kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Fakat ikisinin de hesaba katmadığı tek bir şey var; o da aşk…

'Cam Tavanlar' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de.

İşte 'Cam Tavanlar'ın 2. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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