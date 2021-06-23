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HaberlerTelevizyonCam Tavanlar 3. bölüm tanıtım: Cem ve Leyla alev alıyorlar!
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Cem ve Leyla alev alıyorlar!

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Cam Tavanlar', bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Cam Tavanlar'ın 3. bölüm tanıtımları...

Cam Tavanlar 3. bölüm tanıtım: Cem ve Leyla alev alıyorlar!
Cem ve Leyla alev alıyorlar!
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HABERTURK.COM

'Cam Tavanlar', bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Cem'in ortada net bir aşk teklifi var. Hem de en sıcağından... Leyla ne cevap verecek derken hayat onlara ters bir top atıyor: Leyla, iş tarafında Cem'in danışmanı ve karar vericisi oluyor. Bu arada Süreyya, Şinasi, Aylin Şef ve İskender hayatlarına gümbür gümbür bir giriş yapıyorlar. Haldun ise kılıcını çekiyor. Leyla ve Cem ilişkisini tam orta yerinden yarmak üzere... Aşk bütün bu engelleri aşabilecek mi? Kim bu aşkın yanında, kim düşman?

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

''Cam Tavanlar'' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de.

İşte Cam Tavanlar'ın 3. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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