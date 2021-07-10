Çam ve Sakura’da Japon cerrahlara robotik ameliyat eğitimi 0:00 / 0:00

İHA

Türk ve Japon İşbirliği ile inşa edilen ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kısa sürede adından söz ettirmeye devam ediyor. Tıpta kullanılan en ileri teknolojilerle donatılan hastanede, salgın sürecinde de robotik ameliyatlar yapılmaya devam etti. Prostat kanserinde robot Da Vinci ile yapılan ameliyatlar altın standart olarak kabul edilirken Türkiye’de kullanılan robotik perineal yöntemi tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Başakşehir Çam ve Sakura ile Japon Yokohama Üniversitesi işbirliği ile çevrimiçi gerçekleştirilen ‘’Üroloji Günleri’nde, perineal yöntemi de ele alındı.

"İLK VAKALARINDA JAPONYA'DA ONLARA EŞLİK EDECEĞİZ"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Profesör Abdulmuttalip Şimşek yaptığı değerlendirmede Türkiye’de robotik üroloji ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Özellikle prostat, mesane, böbrek kanserinde robotik cerrahi ameliyatları yapıyoruz” diyen Şimşek, “Mesane boyu ve idrar yolu darlıklarında, retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu ameliyatlarında, ileri testis tümörü vakalarında robotik cerrahiyi başarı ile kullanıyoruz. Prostat kanserinde kullanılan robotik Perineal yöntemini uygulayan nadir merkezlerden biriyiz” dedi.

Japon cerrahların bu yönteme büyük ilgi gösterdiklerini vurgulayan Prof. Şimşek, “Bu yöntem Japonya’da uygulanmıyor. Japon cerrahlar gelecek dönemde bizi ziyaret edecek ve onlara özel bir eğitim programı başlatacağız. Eğitimden sonra ilk vakalarında Japonya’da onlara eşlik edeceğiz. Amerika’da ve Türkiye de robotik perineal prostat ameliyat yapılıyor. İtalya’da bu tekniğe yeni adapte oluyor” diye konuştu.

"PROSTAT KANSERİNİN ERKEN SAFHALARINDA KULLANILIYOR"

Prof. Abdulmuttalip Şimşek devamla, “Robotik perineal yöntemi, daha önce karın bölgesinden ameliyat olmuş, organ nakli, obez ve genel anestezi alamayacak hastalarda başarı ile uygulanıyor. Prostat kanserinin erken safhalarında bu ameliyatı uyguluyoruz. Aynı zamanda lenf bezlerine kanser sıçramamış hastalarda bu tekniği tercih ediyoruz. Bu teknik sinir koruyucu bir cerrahi yöntemidir, idrar tutan kaslara zarar vermediğimiz için bu hastalarda idrar kaçırma riski de oldukça düşük oluyor. Prostat kanserleri ameliyatlarında cinsel işlev bozukluğu bir diğer önemli konumuz, perineal prostat ameliyatlarında bu problem çok daha az yaşanıyor. Onkolojik sonuçları da oldukça başarılı, kozmetik olarak da hiç ameliyat olmamış gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Hasta 1-2 gün içerinde taburcu ediliyor. Ameliyatı karın içerisinden gerçekleştirmediğimiz için organ komplikasyonları oldukça azalıyor, bağırsak problemleri, gaz problemleri gözlemlenmiyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Abdulmuttalip Şimşek, Çam ve Sakura hastanesi kurulduğu günden beri düzenli olarak robotik ameliyatları gerçekleştirdiklerini sözlerine eklerdi.