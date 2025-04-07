Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Evde doğal yöntemlerle çamaşır makinesi temizliği

Çamaşır Makinesi Nasıl Temizlenir?

Çamaşırlarınız eskisi kadar temiz yıkanmıyor ve rutubet kokuyor ise çamaşır makinenizin temizlenmesi gerekiyor demektir. Ancak normalde makine bu duruma gelmeden her ay düzenli şekilde temizliğinin yapılması gerekir. Düzenli yapılan makine temizliği cihazın ömrünü uzatır ve yıkama performansını güçlü tutar. Çamaşır makinesi nasıl temizlenir sorusundan önce makinenin hangi bölümlerinin temizliğe ihtiyacı olduğudur. Bildiğiniz gibi çamaşır makinesi bazı bölümlerden oluşur. Bunlar; kazan, deterjan çekmecesi gibi bölümlerle birlikte su giriş hortumu gibi aparatlardır. Çamaşır makinesi bölümlerinin hepsi temizlenmelidir. Örneğin çamaşır makinesi deterjan gözünde kireç ve küf oluşabilir. Deterjan gözü temizliği oldukça önemlidir. Çünkü çamaşırları yıkayacak deterjan bu bölüm sayesinde çamaşırlara ulaşır. Küf, kireç ve çeşitli tortular deterjana karışarak çamaşırlarınızın daha iyi bir şekilde yıkanmasını engeller bu nedenle deterjan haznesinin düzenli temizliği oldukça önemlidir. Bir diğer konu ise çamaşır makinesi kapağının lastiklerinin arasında biriken kirler… Temizlemeniz gereken diğer bölüm ise makinenin kapağı ve kapakta bulunan lastiklerin arasıdır. Makinenin uzun ömürlü olması için kapak temizliği de ihmal edilmemelidir. Az önce belirttiğimiz gibi makinede temizlenmesi gereken aparatlarda bulunur. Bu aparatlar filtreler olarak bilinir. Bunlardan biri şebeke su giriş hortumu filtresi diğeri ise pompa filtresi. Filtreler de düzenli şekilde mutlaka temizlenmelidir. Bununla birlikte içine çamaşır olmadan çamaşır makinesi boş şekilde çalıştırılarak kendini temizlemelidir. Çamaşır makinesi nasıl temizlenir konusuna detaylı şekilde girmeden önce çamaşır makinenizi temizlemek için çeşitli ürünler satıldığını belirtelim. Ancak çamaşır makinesi temizleyicileri kullanmadan doğal yollarla makine temizliği yapmak isteyenlerin sayısı azımsanamayacak kadar çok. Bu durumda akla gelen ilk soru; çamaşır makinesi doğal yollarla nasıl temizlenir oluyor…

Çamaşır Makinesi Doğal Yollarla Nasıl Temizlenir? Çamaşır makinesinin düzenli şekilde temizlenmesi gereken bölümlerinden söz ettik. Bu bölümlerin temizliği için bazı ürünler satılıyor. Ancak bu ürünler haricinde pek çok doğal yöntem de mevcut. Çamaşır makinesi doğal yollarla nasıl temizlenir dediğimizde bize yardımcı olacak bazı malzemeler var. Ancak bunların en başında şüphesiz sirke geliyor. Doğal yollarla temizlik yapmak isteyen herkesin baş dostu beyaz sirke… Beyaz sirke gıdalar da dahil olmak üzere pek çok alanda kurtarıcı bir temizlik dostu. Çamaşır makinesi temizlerken yardım alabileceğimiz diğer ürünler ise; karbonat, limon tuzu, kabartma tozu ve elma sirkesi şeklinde sıralanabilir. Sirke ve karbonat bir araya geldiğinde güçlü bir temizlik malzemesine dönüşürler. Deterjan bölümünü kireç, küf ve tortudan arındırmanıza yardımcı olacak karbonat ve sirke, pek çok kişi tarafından sıklıkla tercih edilir. Güçlü ve doğal şekilde temizleyen karbonat o sırada yok ise limon tuzunu da kullanabilirsiniz. Beyaz sirke ve limon tuzunu deterjan gözüne koyarak makinenizi boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu noktada karbonat, kabartma tozu veya limon tuzu birbirlerinin yerine geçerek kullanılabilen malzemelerdir. Bahsettiğimiz doğal ürünleri çamaşır makinesinin deterjan haznesine koyabileceğiniz gibi direkt makinenin içine de ekleyerek makineyi çalıştırabilirsiniz. Ancak kapak lastiği, deterjan haznesi ve filtreler bu malzemelerin yanı sıra bezle de temizlenmelidir. Özellikle kapak lastiklerinin aralarında biriken kirler bir bez yardımıyla alınmalıdır.