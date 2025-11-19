PARASOSYAL NE DEMEK?

“Parasosyal”, tek taraflı ilerleyen ilişkileri ifade eden bir kavramdır. Genellikle bir kişi, bir ünlüye, içerik üreticisine, dizi karakterine ya da tanımadığı birine karşı yakınlık, bağlılık veya arkadaşlık hisseder; fakat karşı taraf bu kişiyi tanımaz.

Bu tür ilişkilerde kişi, karşı tarafla sanki gerçek bir iletişim varmış gibi duygusal yatırım yapabilir. Sosyal medyada takipçi–içerik üreticisi dinamiğinde bu kavram sıkça kullanılır.