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Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Camdaki Kız 3. son bölüm...

Kanal D'ni kısa sürede ilgi gören dizisi Camdaki Kız, 3. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Nalan'ın büyük hayal kırıklığı damga vurdu. Peki Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Camdaki Kız 3. son bölüm...

Camdaki Kız 3. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu ve büyük heyecana sahne olan son bölüm sonrası gözler yeni fragmana çevrildi...

CAMDAKİ KIZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

CAMDAKİ KIZ 3. SON BÖLÜM

Sedat’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan’ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana’yla buluşur. Cana, Nalan’la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat’a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan’la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat’a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?

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