Camdaki Kız izleyicileri her hafta Perşembe günü yeni bölümü yayınlanan diziyi heyecanla bekliyor. 17 Mart yani bugünün Berat Kandili olması nedeniyle Kanal D yayın akışı içerisinde Berat Kandili programı yer aldı. Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız takipçileri dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı? İşte detaylar...