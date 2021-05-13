Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız bu akşam neden yok? Sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerioğlu'nun aldığı Camdaki Kız 6. bölümüyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Camdaki Kız 6. bölümü Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yine aynı gün ve saatinde izleyicisi ile buluşacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Rafet kızıp Sedat'ı evlatlıktan reddedince olaylar karışıyor!

Sedat'ın yasak aşkının basına yansımasından sonra ipler gerilmiştir. Bir taraftan Sedat ailesi ile uğraşırken diğer tarafta Nalan annesinin baskılarına maruz kalır. Ancak Rafet'in artık Sedat'a karşı sabrı kalmamıştır. Oğlunu evlatlıktan reddedip kovan Rafet'e ise Sedat'ın duygu yüklü cevabı hazırdır. Evden ayrılan Sedat bambaşka bir yola girmiştir. Ancak Selen'e gelen kötü bir haber tüm ailenin yıkılmasına sebep olur. Sedat'ın başına ne geldi?