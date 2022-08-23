Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi 47. bölümü ile sezon finali yapan Camdaki Kız Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanmıştır. İşte başrolünde başarılı oyuncu Burcu Biricik'in rol aldığı Camdaki Kız yeni sezon tarihi...

ABONE OL
  • Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 3. sezon tarihi merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizi psikoloji ve dram türünü içinde barındıyor. Peki Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Camdaki Kız dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce onunla dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan Nalan, düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor.

    Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder. Bu sırada Alp'in gelmesi herkesi şoke eder. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat'ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır. Cana ve Selen, Sedat'ın elinden Alp'in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper. 
  • Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    47. bölümü ile 16 Haziran tarihinde sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinin 3. sezon çekimlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken, diziyi merakla izleyenler Camdaki Kız 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını meraklı gözlerle araştırıyor.

    Öyle ki dizi yapımcıları tarafından Camdaki Kız dizisinin yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayının ortası itibariyle başlayacağını söylüyor.

    Eylül ayında Yeni sezon dizilerin başlayacağı bilinirken Camdaki Kız 3. sezonun ise Eylül ayının 2. haftasında başlaması planlıyor.  herkes Nalan’ı Hayri’yi çok özledi. Dizinin 47. bölüm sezon finalinde ikilinin yakınlaşması sonrasında Camdaki Kız 3. sezonda bu yakınlaşmanın ilerleyeceği iddia ediliyor.
  • Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

     

    Burcu Biricik - Nalan İpekoğlu

     

    Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

     

    Hande Ataizi - Cana Yılmaz

     

    Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

     

    Nur Sürer - Feride İpekoğlu 

     

    Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

     

    Selma Ergeç - Selen Koroğlu

     

    Şerif Erol - Adil İpekoğlu

     

    Tuğrul Tülek

     

    Nihal Menzil - Hafize

     

    Feri Baycu Güler

     

    Hamza Yazıcı - Tako

     

    Merve Polat

     

    Işıltı Su Alyanak - Nalan'ın çocukluğunu canlandıran oyuncu 

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.