Daha önceleri Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi projelerde de gördüğümüz Hamza Yazıcı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekti. Camdaki Kız dizisinin ne oijinal karakterlerinden biri olan Tako kimdir? Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı kaç yaşında?

HAMDİ YAZICI KİMDİR?

Hamza Yazıcı, 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bugün 29 yaşında olan Hamza Yazısı aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. 128 cm boyunda olan Hamza Yazıcı'nın burcu Kova'dır.

2008 yılından beri tiyatroyla uğraştığı bilinen Hamza Yazıcı başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. Genellikle komedi filmlerinde yer alan Hamza Yazıcı ayrıca, Çılgın Kamp, Piyasadan Büyük Alacağımız Var ve Kolonya Cumhuriyeti filminde yer aldı.

CAMDAKİ KIZ TAKO KİMDİR?

Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir.