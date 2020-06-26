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Cami avlusuna bebek bırakıldı

Antalya'da cami avlusunda bir bebek bulundu. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü

Antalya
AA

Kepez ilçesi Yükseliş Camisi'ndeki namazdan çıkanlar, bahçede havluya sarılı bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin yaşadığını belirledi.

AA'nın haberine göre, yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü. Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, yaptığı açıklamada, bebeği kanlar içinde bir havluya sarılı şekilde bulduklarını söyledi.

Bebeği görünce çok üzüldüğünü aktaran Şimşek, "Yeni doğmuş bir bebekti, üzerinde kan vardı. Çok şükür bebeğe bir şey olmamış." dedi.

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