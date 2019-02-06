Türk Hava Yolları'na ( THY) ait uçağın havada camı çatladı, Trabzon'a acil iniş yaptı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul'dan Afganistan'a giden ve içerisinde Afgan Dış İşleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani'nin de olduğu THY uçağı bugün saat 06.30'da Trabzon'a acil iniş yaptı. 239 yolcu ve 16 mürettebatın olduğu uçağın havadayken uçağın kokpit camında çatlak oluştuğu ve bu nedenle acil iniş yaptığı öğrenildi. Uçağın camıyla ilgili teknik müdahaleler yapılırken, yolcuları da havalimanın ağırlanıyor. Yolcular, Trabzon’a gelecek yeni bir uçakla saat 14.30'da Kabil’e gidecek.