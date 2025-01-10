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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cami tuvaletinde çocuğa cinsel istismar | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Cami tuvaletinde çocuğa cinsel istismar!

        Kocaeli'nde, 30 yaşındaki E.Ö., PUBG isimli oyundan tanıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğu B.Ö.'yü cami tuvaletinde istismar ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Mağdur çocuk da mahkemede ifade verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:25
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        Cami tuvaletinde çocuğa cinsel istismar!
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        Kocaeli'nde iddiaya göre, 2023 tarihinde 11 yaşında olan B.Ö., PUBG isimli oyundan 30 yaşındaki E.O. ile tanıştı. Bilgisayar üzerinden çocukla oyun oynayan E.Ö., B.Ö. ile Gölcük'te buluşarak cami tuvaletinde istismar etti.

        FOTOĞRAF VE VİDEO İSTEDİ

        İHA'daki habere göre kimseye söylememesi için çocuğu tehdit eden E.Ö., B.Ö'den çıplak fotoğraf ve videolar da istedi. Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö'ye gönderdi.

        AİLE, ÇOCUĞUNUN DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİ

        Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

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        İKİNCİ İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

        Şüpheli, bu süre zarfından yine PUBG isimli oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ZANLI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile PUBG ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        MAĞDUR ÇOCUK OLAYI ANLATTI

        B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi. Ayrıca cami tuvaletinde de kendisini istismar ettiğini söyledi.

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        #kocaeli
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