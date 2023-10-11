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        Haberler Gündem 3. Sayfa Camide içki şişeli fotoğrafın cezası son dakika belli oldu! - Güncel haberler

        Camide içki şişeli fotoğrafın cezası belli oldu!

        Sosyal medyada, camide içki şişeli fotoğraf paylaşan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö., 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Duruşmada savunma yapan Sefa Yasin Ö., "Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:33
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        Camide içki şişeli fotoğrafın cezası belli oldu!
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        Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Safa Yasin Ö. (19) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

        "ÇOK FAZLA PİŞMANIM"

        DHA'da yer alan habere göre duruşmada savunma yapan sanık Safa Yasin Ö., "Ben eylemin neticelerini öngöremedim. Buralara kadar geleceğini düşünmedim. Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türk´ün yer aldığı, genellikler gayri Müslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu yerdir. Bu paylaşımla halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Eylemim halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama sonucuna bir diyeceğim yoktur. Bundan dolayı çok pişmanım. Ailemde manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum" dedi.

        HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

        Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine hükmedildi.

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