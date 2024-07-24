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        Haberler Gündem 3. Sayfa Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu | Son dakika haberleri

        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu

        Sakarya'da bir kişi yatsı namazının ardından camiide kendine bıçakla zarar vermeye kalkıştı. Müezzin ile cemaatin refleksi felaketin gerçekleşmesine engel oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 23:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:26
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin zamanında müdahalesiyle yaralanmaktan kurtuldu.

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        Kurtköy Merkezi Camii müezzini Muharrem Kiraz (25), önceki gün yatsı namazının ardından cemaat dağıldığı sırada O.N.K'nin (32) bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştığını fark edince müdahale etti.

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        MÜEZZİN VE CEMAAT ENGEL OLDU

        O.N.K'nin elinden tutarak kendisini yaralamasını engelleyen Kiraz'a cami cemaati de yardım etti.

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        Bu arada şahsın bıçakla kendisini yaralamaya çalıştığı anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        Kiraz, AA muhabirine, yanına gelen O.N.K'nin bu yatsı namazından sonra camiye gelmeyeceğini söylediğini aktardı.

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        Namazın ardından tespih çekildiği sırada O.N.K'nin elinde metal bir cismin bulunduğunu, dikkatli baktığında ise bıçak olduğunu fark ettiğini aktaran Kiraz, "Ben de sesimi çıkarmadım, ortamı biraz gözledim. Namaz bitince de direkt imam odasına geçmedim. Cemaatten bir amcamızın yanına geçtim, hasbihal ettim ama gözüm hala onun üstündeydi." diye konuştu.

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        MÜEZZİNİN REFLEKSİ YARALANMAYI ÖNLEDİ

        Kiraz, bu sırada tedbiren O.N.K. ile olan mesafesini yakın tuttuğuna değinerek, "Bıçağı çıkarıp bileğine dayayana kadar elinden tuttum müdahale ettim. İlk önce bıçağı elinden almaya çalıştım, arkasından kavradım. Kendini sıkınca mecbur yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalıştım." şeklinde konuştu.

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        Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını anlatan Kiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bıçağı elinden aldıktan sonra aldık imam odasında konuştuk. Camimize 5 vakit gelmeye çalışıyor. Namazında niyazında, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Oturduk konuştuk. Yaptığının yanlış olduğunu anladı. Sonra gelip özür diledi."

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