Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCamiden müzik yayınına inceleme - Haberler
ABONE OL

Pendik, Kartal ve Tuzla'da cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme

Pendik, Kartal ve Tuzla'da ses sistemlerine girilen camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına inceleme başlatıldı

Camiden müzik yayınına inceleme - Haberler
DHA

İstanbul Anadolu yakasında, özellikle Pendik, Kartal ve Tuzla'da dün gündüz ve akşam saatlerinde cami hoparlörlerinden müzik sesi yükseldi. Yayına vatandaşlar tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre, Güzelyalı Mahallesi'nde sakinlerinden Osman Yılmaz, “Yatsı namazı sırasında marş şeklinde bir ses geldi. Hocanın evi burada olduğu için sistemi kapattı. Bizim cami, Kadıköy Osmanağa Camii'den alıyor ama bu sıkıntı olacak diye sistemi kapattık. Daha önce de küçük sıkıntılar oluyordu, bu sefer fazlalaştı. Hoca burada olduğu için kapattı, çünkü sesi bütün mahalleyi rahatsız ediyor" dedi.

Metin Şeker ise, “Dün öğle saat 10.30 gibi, akşam ve yatsı ile gece saatlerinde aynı müzik bizim camimizde de çalındı. Tabi cemaat olarak biz bu durumdan rahatsız olduk. Neden böyle bir sisteme giriyorlar, nasıl giriyorlar, kasıtlı mı giriyorlar, bunların araştırılmasını istiyoruz tabi. Böyle bir müzikten hoşnut değiliz. Camilerimizden minarelerimizden ezan okunacak yerde böyle şeylerin olması hoş değil" şeklinde konuştu.

İstanbul Müftülüğü'nden alınan bilgiye göre, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerindeki camilerinin ses sistemlerine korsan bir müdahale oldu. Olayla ilgili emniyet yetkilerine bilgi verilerek soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyir halindeyken durduruldu, içinden cephanelik çıktı! Son dakika haberleri
GÜNDEMİçinden cephanelik çıktı!
Gamze Pala'nın katilinden skandal ifade! - Haberler
GÜNDEMGamze Pala'nın katilinden skandal ifade!
En güzel Cuma mesajları 2 Nisan - Resimli, kısa, ayetli, dualı hadisli Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 2 Nisan!
Böyle hırsızlık görülmedi! Vagon parçaları çalmaya kalktılar ve... - Haberler
GÜNDEMHırsızlığın da böylesi!
Cumartesi yasakları ne zaman başlıyor? Bu hafta Cumartesi yasak var mı? Hangi illerde Cumartesi kısıtlama var?
GÜNDEMCumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?
Hata sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayacak? Cumartesi yasak var mı?
GÜNDEMHafta sonu yasakları ne zaman başlayacak?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüştü
GÜNDEMBakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda ...
YKS ne zaman? 2021 YKS (TYT - AYT ve YDT) sınav tarihleri belli oldu
GÜNDEMYKS ne zaman yapılacak?
Ellerini dezenfekte edip dövmüşler! SON DAKİKA: 5 polis hakkında darp iddiası
GÜNDEMDezenfektan molalı dayağa dava!
TURŞU REZALETİ... Son dakika: Skandal görüntüde adres ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMSkandal görüntüde adres ortaya çıktı!