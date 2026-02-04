Camları indirdi, taş fırlattı!
Olay, Bursa'da meydana geldi. Bursa'da istediği taksiye binemeyen bir kadın öfkeden deliye dönüp durağa saldırdı. Camları kırdı, durağın içine taş fırlattı. 150 bin liralık hasarın oluştuğu o anlar ise kayda alındı.
Giriş: 04.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:38
