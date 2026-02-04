Habertürk
        Camları indirdi, taş fırlattı!

        Olay, Bursa'da meydana geldi. Bursa'da istediği taksiye binemeyen bir kadın öfkeden deliye dönüp durağa saldırdı. Camları kırdı, durağın içine taş fırlattı. 150 bin liralık hasarın oluştuğu o anlar ise kayda alındı.

        Giriş: 04.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:38
        Olay, Bursa'da meydana geldi.

        Bursa'da istediği taksiye binemeyen bir kadın öfkeden deliye dönüp durağa saldırdı.

        Camları kırdı, durağın içine taş fırlattı.

        150 bin liralık hasarın oluştuğu o anlar ise kayda alındı.

