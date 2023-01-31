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Nou Camp Stadı'nın restorasyonunu Limak İnşaat yapacak

FC Barcelona'nın stadı Spotify Nou Camp’ın yenilenmesi işi için Limak ile kontrat imzalandı. Barselona şehrinin ikonik yapılarından birisi olan Spotify Camp Nou’nun yenileme çalışmaları devam ederken futbol takımı bir yıl süreyle maçlarını başka bir sahada oynayacak. Stadyumun yenilenmesi ile birlikte seyirci kapasitesi 105 bine çıkacak

Camp Nou Stadı'nın restorasyonunu Türk firması Limak İnşaat yapacak
AA

FC Barcelona'nın stadı Spotify Nou Camp’ın yenilenmesi işi için Limak ile kontrat imzalandı. Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmede yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak.

FC Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak'ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.
Barselona şehrinin ikonik yapılarından birisi olan Spotify Camp Nou’nun yenileme çalışmaları devam ederken futbol takımı bir yıl süreyle maçlarını başka bir sahada oynayacak.

Sözleşmeye FC Barcelona adına Kulüp Başkanı Joan Laporta imza koyarken, Limak adına imzayı Nihat Özdemir attı. İmza törenine Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Barselona Başkonsolosu Selen Evcit de katıldı.

İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon avro civarında olacağını ileri sürülüyor.

KAPASİTE 105 BİNE ÇIKACAK

Stadyumun yenilenmesi ile birlikte seyirci kapasitesi 105 bine çıkacak. Kısmen kapanacak olan stadın çatısına ise güneş panelleri yerleştirilecek. Çok daha modern bir görünüp kazanacak olan Spotify Camp Nou dünya futbolunda bir çekim merkezi olmaya devam edecek.

Geçen yıl Limak İnşaat, ENR Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında bir önceki yıla göre 6 basamak yükselerek, 50. sırada yer almıştı.

NİHAT ÖZDEMİR: GURULANRIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, bu projenin bir stadyumu yenilemekten çok daha öte bir sorumluluk anlamına geldiğine dikkati çekti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Spotify Camp Nou ve Barselona adeta birbiriyle özdeşleşmiş iki kavram. Sadece kulüp için değil, Barselona şehri ve kulübün taraftarları için de büyük anlam taşıyan bu yapının yenilenmesi işini, zorlu bir rekabet içinde geçen teklif sürecinin ardından üstlenmiş olduk. Bu proje Limak açısından ufkumuzu ve vizyonumuzu ne kadar geniş tutabildiğimizi gösterirken, hepimizi haklı olarak gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor."

İleride tüm Barselonalıların sahip olmaktan gurur duyacağı bir tesisi ortaya çıkarmaya kararlı olduklarını belirten Özdemir, Spotify Camp Nou’nun yenilenmesi projesi ile Limak olarak dünya çapında çok önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade etti.

LAPORTA: MİRASIMIZ OLACAK

FC Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ise, 1992 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Katalonya’da bir spor tesisi için yapılan en önemli dönüşüm ve modernizasyon projesi olacak yeni stadyumun Espai Barça’nın mücevher taşı olacağını belirtti.

Laporta, "Yeni Spotify Camp Nou, Barselona taraftarına, torunlarımıza bırakacağımız mirasımız olacak. Hiç şüphesiz bu süreç hem kulüp, hem de Limak’a büyük bir profesyonel sorumluluk yüklüyor. Barselona Futbol Kulübünün 125’inci kuruluş yıldönümüne denk gelen Kasım 2024 tarihine kadar bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Camp Nou

Camp Nou, İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan ve 99.354 seyirci kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük futbol stadyumudur. Tüm dünyada Camp Nou olarak anılan stadyumun resmi ismi Estadi del Futbol Club Barcelona'dır. İspanyol devi Barcelona, iç saha maçlarını 24 Eylül 1957 tarihinde açılan bu stadyumda oynamaktadır.

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