İstanbul'a gece çamur yağdı! 0:00 / 0:00

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı. İstanbul'da gece saatleri itibariyle etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı.

OTO YIKIMACIYA KOŞTULAR

İHA'da yer alan habere göre sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.

"KIZIL BİR ÇAMUR YAĞIŞI OLDU"

Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, "Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu.

Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artı’’ diye konuştu.